Taşkınlık çıkaran grup, polislere saldırdı! Bölgeden silah sesleri yükseldi: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Bayrampaşa'da yapılan tüm uyarılara rağmen yüksek sesle müzik dinleyen grup, olay yerine gönderilen polis ekiplerine saldırdı. Gözaltına alınan saldırgan grubun arkadaşları da polis merkezi önünde taşkınlık çıkardı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayınca havaya ateş açıldı. Her iki olayda 10 kişinin gözaltına alındı.

İstanbul Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde yüksek sesle müzik dinlediği belirlenen bir araçtaki kişiler, yapılan uyarılara rağmen müziğin sesini artırmaya devam etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine de hakaret eden şahıslar, daha sonra ekiplere saldırdı.

ARKADAŞLARI POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNE GELDİ

Araç sürücüsü Ü.K. (25) ile araçta bulunan Y.K. (21), Y.E.Y. (40), İ.K. (19), A.K. (30) ve B.K. (22) bölgeye sevk edilen takviye ekipler aracılığıyla gözaltına alındı. Olay sonrası polis merkezi önüne gelen yaklaşık 100 kişilik grup taşkınlık çıkardı.

HAMİLE KADIN SERBET BIRAKILDI

Kalabalığın dağılmaması üzerine havaya uyarı amaçlı ateş açıldı. Bu sırada taşkınlık yapan D.K. (28), Z.Y. (31), Y.K. (52) ve M.K. (14) da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Z.Y. isimli kadın hamile olması nedeniyle işlemlerinin ardından serbest bırakılırken; M.K. yaşının küçük olması sebebiyle ailesine teslim edildi.

8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Diğer 8 kişi hakkında ise "Görevli Memura Mukavemet", "Tehdit", "Hakaret" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldığı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.