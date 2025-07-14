Drift atarak trafik güvenliğini tehdit eden sürücüye yüksek ceza

İstanbul
Kırşehir'de, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren bir sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye attığı için 46 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.
Kırşehir'de, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde drift yapan bir sürücüye 46 bin 300 lira para cezası kesildi. Otomobiliyle çevreye rahatsızlık veren F.Ö, trafik ekiplerince tespit edilerek yakalandı.
Yapılan incelemeler sonucunda, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenerek, yüksek miktarda idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzurunu bozan ve trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.