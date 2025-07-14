Drift atarak trafik güvenliğini tehdit eden sürücüye yüksek ceza

Kırşehir'de, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde drift yaparak çevreye rahatsızlık veren bir sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye attığı için 46 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.