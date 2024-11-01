Steam'in mağaza uygulaması açılmıyor! 1 Kasım Cuma platforma bağlantı problemleri yaşanıyor

01 Kasım 2024 11:17 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:28

Dünyanın en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Steam'de bugün kullanıcılar bağlantı problemleri yaşıyor. Steam'in mağaza uygulamasının açılmadığını belirten kullanıcılar Steam çöktü mü, neden bağlanmıyor sorularının cevaplarını araştırıyor.

Marvel's Spider-Man 2 PC için duyuruldu: Çıkış tarihi ve fiyatı

Marvel's Spider-Man 2 PC için duyuruldu: Çıkış tarihi ve fiyatı

Valve​'nin sahip olduğu oyun satın alma platformu Steam​'e 1 Kasım 2024 Cuma günü bağlantı problemleri yaşanıyor.

Platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar mağaza bölümünün açılmadığını belirtiyor.

Yaşanan problemlerin ardından Steam çöktü mü, neden bağlanmıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ 1 KASIM?

Steam'de saat 11.00'den itibaren erişim problemleri yaşanıyor.

Kullanıcıların bir kısmının etkilendiği problemden dolayı yeni oyun indirilemiyor ve hesaplara giriş sağlanamıyor.

Kütüphanede indirilmiş mevcut oyunlara ise kullanıcılar erişim sağlayabiliyor.

Teknik bir arızadan dolayı meydana geldiği tahmin eden problemlerin kısa süre içerisinde Steam yetkilileri tarafından düzeltileceği tahmin ediliyor.

Platformun yetkilileri tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

STEAM MAĞAZA AÇILMIYOR NEDEN?

Platforma giriş yapan ve oyun satın almak isteyen kullanıcılar mağaza bölümünün açılmadığını belirtiyor.

Kullanıcılar mağaza bölümünün yüklenmediğini ve satın alma işleminde ise hata verdiğini ifade etti.

Platformlarda yaşanan hataları raporlayan Downdetector platformu tarafından belirtilen bilgilere göre yaşanan problemlerin yüzde 67'si sunucu bağlantılarında meydana geldi.

Aynı zamanda Steam'in internet sitesine giriş yapan bazı kullanıcılar da hatalarla karşılaştı.

Platformun son 24 saatlik hata raporu ise şöyle: