Su kısıtı desteği, yeraltı sularının yetersiz olduğu bölgelerdeki çiftçilere verilecek

06 Eylül 2024 13:49 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 13:50

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yeni tarım destekleme modeliyle ilgili yaptığı açıklamaya göre; yeraltı sularının yetersiz olduğu bölgelerdeki çiftçilere su kısıtı desteği verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Bitkisel üretimin desteklenmesi programı ile su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek ödenecek.

SU KISITI NEDİR?

Su kısıtı,Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen tarımsal üretimde kullanılabilir su miktarının sınırlı olduğunu belirtir.

SU KISITI DESTEĞİ NEDİR?

Su kısıtı desteği, bakanlık tarafından tespit edilen havzalarda bulunan yer altı sularının yetersizliği sebebiyle çiftçilere ürünün bulunduğu kategoriye göre hesaplanan tutar üzerinden verilen ödemedir.

HANGİ ÜRÜNLERE SU KISITI DESTEĞİ UYGULANIR?

Su kısıtı desteği; mercimek, nohut, yem bezelyesi, arpa, buğday, ayçiçeği, aspir ve fiğ ürünleri için sağlanır.

SU KISITI DESTEĞİ NE KADAR?

1.kategoride yer alan aspir, fiğ, mercimek, nohut ve yem bezelyesi için 0,8; 2.kategoride yer alan arpa ve buğday için 1,4 ve 3.kategoride yer alan ayçiçeği için 1,2 destek katsayısıyla ödemeler belirlenecek.