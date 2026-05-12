Taşyapı Şişli’de gerçekleştirilen etkinlikte, Şişli genelinde amatör kulüplerde forma giyen yüzlerce genç sporcuya kişi başı 10 bin TL başarı bonusu verildi.

HABERİN ÖZETİ Suça değil spora: Şişli’de yüzlerce çocuğa anlamlı destek Taşyapı, Şişli'deki bir etkinlikte amatör kulüplerde forma giyen yüzlerce genç sporcuya başarı bonusu verdi. Şişli genelinde amatör kulüplerde forma giyen yüzlerce genç sporcuya kişi başı 10 bin TL başarı bonusu verildi. Etkinlikte, U11 ve U17 kategorilerinde şampiyonluk yaşayan sporcular da yer aldı. Destek programının iki temel şartı, gençlerin derslerinde başarılı olması ve en az 10 arkadaşını spora yönlendirmesiydi. Bu şartları yerine getiren sporcuların ödüllerinin iki katına çıkarılacağı belirtildi. Şişli'deki 16 amatör kulübe yayılan bu modelin, çocukları suça ve kötü alışkanlıklara karşı koruyarak spora yönlendirdiği ifade edildi.

“Çalıştık, Kazandık” Sözleri Geceye Damga Vurdu

Feriköy Futbol Akademisi’nde U11 ile U17 kategorilerinde şampiyonluk yaşayan sporcuların da yer aldığı gecede, çocukların “Çalıştık, kazandık” sözleri organizasyonun en anlamlı anlarından biri oldu. Bu mesaj, başarının disiplin ve emekle geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Turanlı, destek programının iki temel şart üzerine kurulduğunu açıkladı: gençlerin derslerinde başarılı olması ve en az 10 arkadaşını spora yönlendirmesi. Bu hedeflerin yerine getirilmesi halinde verilen ödüllerin iki katına çıkarılacağı belirtildi.

Şişli genelinde 16 amatör kulübe yayılan bu modelin, çocukları suça ve kötü alışkanlıklara karşı koruyarak spora yönlendiren örnek bir proje olduğu ifade edildi. Organizasyon, sporun toplumsal dönüşümdeki rolünü bir kez daha ortaya koydu.