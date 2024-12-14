Sümer Varlık halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

14 Aralık 2024 14:52 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:55

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Sümer Varlık hissesinin talep toplama işlemleri tamamlandı. Halka arz sonuçlarının ardından ise borsada işlem göreceği tarih netleşecek.

Çağdaş Cam halka arzının borsada işlem görme tarihi belli oldu

Çağdaş Cam halka arzının borsada işlem görme tarihi belli oldu

Binlerce yatırımcının gündeminde olan Sümer Varlık halka arzının sonuçları​ Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanacak.

12-13 Aralık tarihlerinde talep toplayan hissenin sonuçları kısa süre içerisinde paylaşılacak.

SÜMER VARLIK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan hissenin sonuçları henüz duyurulmadı. 13 Aralık itibarıyla talep toplama işlemleri sona erdi. Birkaç gün içerisinde halka arz sonuçlarının Kamuoyu Aydınlatma Platformun'nda yayımlanması bekleniyor.

SÜMER VARLIK HİSSESİ KAÇ LOT VERDİ?

SMVRA hissesinin talep toplama işlemleri sonra erdi. Sonuçlarının erişime açılmasının ardından lot miktarı netleşecek. Olası miktar ise şöyle:

300 Bin katılım - 94 Lot (2068 TL)

700 Bin katılım - 40 Lot (880 TL)

1 Milyon katılım - 25 Lot (550 TL)

1.5 Milyon katılım - 19 Lot (418 TL)

1.9 Milyon katılım - 15 Lot (330 TL)

2.3 Milyon katılım - 13 Lot (286 TL)

2.7 Milyon katılım - 11 Lot (242 TL)

3.1 Milyon katılım - 9 Lot (198 TL)