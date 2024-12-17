Sümer Varlık halka arz sonuçlarıyla beraber borsada işlem göreceği tarih netleşti

17 Aralık 2024 09:20 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 09:30

Sermaye Piyasa Kurulu'nun başvurusunu onayladığı Sümer Varlık halka arzı SMVRA hisse koduyla talep toplamıştı. 13 Aralık tarihinde süreç sonra ererken KAP'ta halka arz sonuçları yayınlandı.

Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Sümer Varlık hissesi yer aldı. 12-13 Aralık tarihlerinde talep toplayan hissenin borsada ne zaman işlem göreceği belli oldu.

SMRVA, 72 lot dağıtımı yaptı.

SÜMER VARLIK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hissenin sonuçları Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı. Açıklama şöyle:

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. paylarının halka arzı 12/12/2024– 13/12/2024 tarihleri arasında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşmiştir. Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL’den 118.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 18.000.000 TL nominal değerli 18.000.000 adet pay ile mevcut ortaklarından ASV Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay olmak üzere toplam 28.000.000 TL nominal değerli 28.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş. paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 22,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 616.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre filtre edilmemiş toplam 1,56 katına denk gelen 43.673.153 adet nominal değerli pay karşılığı 396.748 adet emir ile toplam 960.809.366 TL talep toplanmıştır.

Mükerrer talep taramasının ardından 392.596 adet yatırımcıya 28.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. Sümer Varlık Yönetim A.Ş.’nin halka arzı kapsamında toplam 391.702 yurtiçi bireysel yatırımcı, 14 yurtiçi kurumsal yatırımcı, 877 yurt dışı bireysel yatırımcı ve 3 yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere

toplam 392.596 yatırımcı 28.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir. Yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır."

SÜMER VARLIK KAÇ LOT VERDİ?

Hisseye toplamda 392 bin 596 kişi katıldı ve kişi başına 1584 TL değerinde 72 lot dağıtımı yapıldı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan halka arz sonuçlarına göre hissenin işlem görme tarihi 18 Aralık olarak belirlendi.