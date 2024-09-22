Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş maçı 28 Ekim Pazartesi yapılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Eylül 2024 15:02 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:18

21 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Galatasaray'ın Beşiktaş ile maçının ne zaman olacağı ise taraftarlar tarafından merak edildi.

Trendyol Süper Lig'in altıncı haftası kapsamında Fenerbahçe ile Galatasaray 21 Ağustos Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Dev derbide sarı-kırmızılılar ezeli rakibini 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Galatasaray'ın Beşiktaş ile ne zaman karşılaşacağı gündem oldu. GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN YAPILACAK 2024? 2024-2025 sezonu şampiyonluğunun favori adayları arasında gösterilen Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Kupa mücadelesi kapsamında karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılar rakibini 5-0 gibi bir üstünlük ile mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Galatasaray ile Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de ise 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak. GALATASARAY-BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'de tarih boyunca 129 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 51'ini sarı-kırmızılılar, 42'sini siyah-beyazlılar kazanırken 36'sı ise beraberlik ile sonuçlandı. İlgili Haberler Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a olay gönderme! Eski hakemler Fenerbahçe-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı! Penaltı, kırmızı kart... Beşiktaş, Eyüpspor'u konuk ediyor! Muhtemel 11'ler