Süper Lig puan durumu ve 16. hafta maç sonuçları merak ediliyor
Süper Lig’de heyecan dolu 16. haftanın geride kalmasının ardından ligdeki puan durumu ve bu haftanın karşılaşmaları en çok arananlar arasına girdi.
Süper Lig'in 16. haftası heyecanın bir an olsun kesilmediği Galatasaray Trabzonspor maçı ile sona erdi.
Adana Demirspor Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alırken, Galatasaray Trabzonspor'u 4-3 ile geçerek zirvedeki yerini korudu.
16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Kasımpaşa 2-0 Eyüpspor
Sipay Bodrum Fk 2-0 Sivasspor
Çaykur Rizespor 1-1 Konyaspor
Alanyaspor 3-0 Gaziantep Futbol Kulübü
Hatayspor 1-1 Göztepe A.Ş.
Antalyaspor 2-0 Kayserispor
Fenerbahçe A.Ş. 3-1 Başakşehir
Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 4-3 Trabzonspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- GALATASARAY 41
- FENERBAHÇE 35
- REEDER SAMSUNSPOR 29
- İKAS EYÜPSPOR 26
- GÖZTEPE 25
- BEŞİKTAŞ 25
- RAMS BAŞAKŞEHİR FK 22
18. ATAKAŞ HATAYSPOR 9
19. ADANA DEMİRSPOR 5