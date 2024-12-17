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Süper Lig puan durumu ve 16. hafta maç sonuçları merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Aralık 2024 00:24 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 00:56
Süper Lig puan durumu ve 16. hafta maç sonuçları merak ediliyor

Süper Lig’de heyecan dolu 16. haftanın geride kalmasının ardından ligdeki puan durumu ve bu haftanın karşılaşmaları en çok arananlar arasına girdi.

Süper Lig​'in 16. haftası heyecanın bir an olsun kesilmediği GalatasarayTrabzonspor​ maçı ile sona erdi.

Adana DemirsporBeşiktaş​'ı 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alırken, Galatasaray Trabzonspor'u 4-3 ile geçerek zirvedeki yerini korudu.

Süper Lig puan durumu ve 16. hafta maç sonuçları merak ediliyor - 1. Resim

16. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kasımpaşa 2-0 Eyüpspor

Sipay Bodrum Fk 2-0 Sivasspor

Çaykur Rizespor 1-1 Konyaspor

Alanyaspor 3-0 Gaziantep Futbol Kulübü

Hatayspor 1-1 Göztepe A.Ş.

Antalyaspor 2-0 Kayserispor

Fenerbahçe A.Ş. 3-1 Başakşehir

Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 4-3 Trabzonspor

Süper Lig puan durumu ve 16. hafta maç sonuçları merak ediliyor - 2. Resim

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  1. GALATASARAY                     41
  2. FENERBAHÇE                      35
  3. REEDER SAMSUNSPOR     29
  4. İKAS EYÜPSPOR                 26
  5. GÖZTEPE                             25
  6. BEŞİKTAŞ                             25
  7. RAMS BAŞAKŞEHİR FK      22

    18. ATAKAŞ HATAYSPOR            9
    19. ADANA DEMİRSPOR             5

Sıkça Sorulan Sorular
13 Ocak'ta başlayacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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