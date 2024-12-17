Süper Lig puan durumu ve 16. hafta maç sonuçları merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

17 Aralık 2024 00:24 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 00:56

Süper Lig’de heyecan dolu 16. haftanın geride kalmasının ardından ligdeki puan durumu ve bu haftanın karşılaşmaları en çok arananlar arasına girdi.