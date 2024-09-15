Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisini 48 maç ile Beşiktaş elde etti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

15 Eylül 2024 19:43 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 19:52

1959'da kurulan Süper Lig tarihi boyunca takımlar birçok başarıya imza attı. Taraftarlar tarafından Süper Lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisinin hangi takımda olduğu merak ediliyor.