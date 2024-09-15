Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisini 48 maç ile Beşiktaş elde etti
1959'da kurulan Süper Lig tarihi boyunca takımlar birçok başarıya imza attı. Taraftarlar tarafından Süper Lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisinin hangi takımda olduğu merak ediliyor.
Süper Lig'in kurulduğu yıldan bu zamana kadar toplamda 6 farklı takım şampiyonluk sevincini yaşadı.
Taraftarlar tarafından en uzun yenilmezlik serisinin hangi takımda olduğu merak ediliyor.
SÜPER LİG EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ HANGİ TAKIMDA?
Süper Lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisi 1990-1991 sezonunun 25. haftasından itibaren 48 maç boyunca yenilmeyen Beşiktaş'a ait.
Siyah-beyazlıların hemen arkasından ise 37 maç ile ikinci sırada yer alan Galatasaray gelirken üçüncülükte ise 32 maç ile Fenerbahçe yer alıyor.
Trabzonspor ise 29 maç yenilmeyerek listenin dördüncü sırasında bulunuyor.
SÜPER LİG EN UZUN GALİBİYET SERİSİ HANGİ TAKIMDA?
Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisini 17 maçla Galatasaray elinde bulunduruyor.
Sarı-kırmızılıları 13 maçla ise Beşiktaş takip ederken üçüncü sırada ise 12 galibiyet ile sarı-lacivertliler yer alıyor.
Bordo-mavililer ise 11 galibiyet ile dördüncü sırada bulunuyor.