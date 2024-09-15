Osimhen Galatasaray taraftarına sosyal medyadan mesaj yolladı

15 Eylül 2024 10:27 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 10:48

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Victor Osimhen, sarı kırmızılılarla ilk maçında etkili oyunuyla göz doldurdu. Farklı kazandıkları Çaykur Rizespor maçının bitiminde Galatasaray tribününe çıkan Nijeryalı golcü, sosyal medya hesabından da taraftarla mesaj yolladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, mücadeleyi 5-0 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti. Yeni transferlerden Gabriel Sara'nın yıldızlaştığı mücadelede sezonun flaş transferi Victor Osimhen de alkış aldı. İlk maçında sahaya ilk 11'de çıkan yıldız futbolcu, başarılı futbolunun yanı sıra sempatik tavırlarıyla da beğeni topladı.

TRİBÜNLERE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Mücadelenin bitiminin ardından tüm stada üçlü çektiren Osimhen, bununla da kalmayıp tribüne çıkarak taraftarların arasına katıldı. Tribünleri coşturan Nijeryalı golcü, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

GALATASARAY TARAFTARINA YENİ MESAJ

Victor Osimhen, maç sonunda Galatasaraylı taraftarlara yeni bir mesaj daha yolladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Osimhen şu ifadelere yer verdi:

"DESTEĞİNİZ DÜNYALARA BEDEL"

"Sevgili Galatasaray taraftarları, bana gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür ederim. Bu büyük kulübü harekete geçiren tutku ve enerjiyi şimdiden hissedebiliyorum ve desteğiniz benim için dünyalara bedel.

Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız ve hedeflerimize ulaştığımızdan emin olmak için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum. Teşekkür ederim."