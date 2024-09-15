Galatasaray sırt reklamı tartışma başlattı! Yasa dışı bahis sitesi iddiasına kulüpten cevap

15 Eylül 2024 07:06 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 07:07

Galatasaray, 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçına çıktığı formanın sırt reklamı tartışmalara yol açtı. Reklamın yasa dışı bir bahis sitesine ait olduğu iddia edilirken kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılı takımın yeni forma sırt reklamı sponsoru "meritking.news" tartışmalara konu oldu. Reklamın yasa dışı bahis sitesi Meritking'in haber sitesi olan meritking.news'e ait olduğu iddia edilirken bu durum birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirildi. Galatasaray'ın bu reklamla suç işlediği iddiası dahi seslendirildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA: FESİH HAKKIMIZ VAR

Tartışmalar büyük fırtına koparırken kulüpten iddialara ilişktin açıklama geldi. Basın mensuplarına şifahen yapılan açıklamada, "Bizim sözleşmemiz meritking.news haber sitesi ile... Sözleşmede çok net maddeler var. Bu sitenin herhangi bir şekilde yasa dışı bahis kumar paylaşması durumunda tek taraflı sözleşmeyi fesih etme hakkımız var" denildi.

NET HOLDİNG'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmalar büyük fırtına koparırken kulübün ana sponsoru Net Holding'den iddialara ilişkin açıklama gecikmedi. Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk, sosyal medya paylaşımında, "Net Holding’e ait #merit markası ile ilgili izinsiz kullanımlara karşı her türlü hukuki haklarımızı kullanmaktayız. Aslen yasa dışı online bahis ve kumar sitesi işleten #meritkingnews sahipleriyle de yıllardır süren hukuki mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.