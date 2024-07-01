Süper Lig yeni sezon 9 Ağustos’ta başlayacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
01 Temmuz 2024 22:04 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 21:48
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan 2023-2024 sezonunun ardından, Süper Lig'e İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü veda etti. Sakaryaspor - Bodrumspor finaliyle belirlenecek olan son takım ise Süper Lig'e yükselecek.
Heyecanla beklenen Trendyol Süper Lig yakında başlıyor.
Vakit geldikçe, taraftarlar ligin ne zaman başlayacağını merak etmeye başladılar.
SÜPER LİG NE ZAMAN? LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Trendyol Süper Lig yeni sezonu, 9 Ağustos'ta başlayacak.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray şampiyon olarak tamamlamıştı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş da Avrupa'da mücadele etme başarısı gösterdi.
2023-2024 SÜPER LİG'DEN KİMLER ELENMİŞTİ?
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan 2023-2024 sezonunun ardından, Süper Lig'e İstanbulspor, Pendikspor, Fatih Karagümrük ve Ankaragücü veda etti.
Sakaryaspor - Bodrumspor finaliyle belirlenecek olan son takım ise Süper Lig'e yükselecek.
Kaynak: TGRT Haber