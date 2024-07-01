Almanya'dan Marco Reus iddiası: İki Süper Lig devi peşinde!

01 Temmuz 2024 14:20 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:21

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un emektar yıldızı Marco Reus, efsanesi olduğu kulüpten ayrılma kararı aldı. Borussia Dortmund'a veda eden 35 yaşındaki on numara için Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor devreye girdi.

MARCO REUS'A GALATASARAY VE TRABZONSPOR KANCASI!

Alman basınından Bild'in haberine göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus ile ilgileniyor.

Daha önce de İspanyol basınında çıkan haberlerde Reus'a Türkiye ve Suudi Arabistan'da ilgi olduğu öne sürülmüştü.

42 MAÇTA 9 GOL-10 ASİST

Marco Reus, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Borussia Dortmund'da 42 maçta forma şansı buldu. Alman yıldız, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 10 da asist yaptı.

Almanya Milli Takımı'nda 48 maça çıkan Marco Reus, 15 kez rakip fileleri havalandırdı.

Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus'un güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında gösteriliyor.