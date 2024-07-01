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Galatasaray Michy Batshuayi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 09:39 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:53
Galatasaray Michy Batshuayi&#039;ye kavuşuyor! İstanbul&#039;a geliş saati belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi'nin transferini resmen açıklamaya hazırlanıyor. Bugün İstanbul'da olacak Belçikalı golcünün geliş saati belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda yapılacak transferler netleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi'i kadrosuna kattı.

GALATASARAY'LA ANLAŞTI

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a imza atmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımla anlaşan ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Belçikalı golcü 3 milyon Euro yıllık ücrete ek olarak 3 milyon Euro da imza parası karşılığında Galatasaray'ın yolunu tutacak.

Galatasaray Michy Batshuayi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu - 1. Resim

BATSHUAYİ İSTANBUL'A GELİYOR

Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda olacak. Batshuayi, Dursun Özbek'in oteline yerleşecek.

BUGÜN KAP'A BİLDİRİLECEK

Skorer'de yer alan habere göre; Yapılacak son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin detayları açıklanacak.

43 MAÇTA 24 GOL-3 ASİST

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

Tecrübeli golcü Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giymişti.

Kaynak: tgrthaber.com
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