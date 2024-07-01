Galatasaray Michy Batshuayi'ye kavuşuyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu

01 Temmuz 2024 09:39 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:53

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması doğrultusunda yapılacak transferler netleşiyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Michy Batshuayi'i kadrosuna kattı.

GALATASARAY'LA ANLAŞTI

Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a imza atmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımla anlaşan ve 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Belçikalı golcü 3 milyon Euro yıllık ücrete ek olarak 3 milyon Euro da imza parası karşılığında Galatasaray'ın yolunu tutacak.

BATSHUAYİ İSTANBUL'A GELİYOR

Sports Digitale'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'nda olacak. Batshuayi, Dursun Özbek'in oteline yerleşecek.

BUGÜN KAP'A BİLDİRİLECEK

Skorer'de yer alan habere göre; Yapılacak son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin detayları açıklanacak.

43 MAÇTA 24 GOL-3 ASİST

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 43 maçta süre bulan Michy Batshuayi, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

Tecrübeli golcü Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giymişti.