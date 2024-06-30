Galatasaray yeni Sacha Boey'ini yine Fransa'dan buldu! Anlaşma an meselesi...

30 Haziran 2024 15:59 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:01

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray transferde önceliği sağ bek ve orta saha transferine verdi.

GUELA DOUE ASLAN OLUYOR!

Sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Guela Doue ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Doue'nin teknik direktör Okan Buruk'un listesindeki ilk 3 adaydan biri olduğu belirtildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun transferini bitirme aşamasına getirdi.

BONSERVİS PAZARLIKLARIN SONA GELİNDİ

Galatasaray'ın Fransız ekibi ile yaptığı bonservis pazarlıklarında ufak pürüzlerin giderilmesiyle transfere nokta koymaya hazırlandığı kaydedildi.

Rennes'in Doue için 7 milyon Euro talep ettiği sarı-kırmızılıların da yakın bir teklifte bulunduğu ve aradaki farkın kısa süre içinde kapanacağı öne sürüldü.

SACHA BOEY ÖRNEĞİ

Scout ekibi tarafından önerilen, teknik heyetin tam not verdiği genç oyuncunun tıpkı Sacha Boey gibi bir yükselişe imza atarak, Avrupa’nın devlerini peşine takacağı öngörülüyor.

Boey de Rennes'ten Galatasaray'a 1 milyon Euro karşılığında imza atmış ve gösterdiği başarılı performansla 30 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttmuştu.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTİYOR

Geçtiğimi sezon Rennes formasıyla 33 resmi maça çıkan Guela Doue, 4 asistle takımına katkı verdi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen genç sağ bekin Fransız ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.