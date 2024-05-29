Süper Lig'de 239,9 milyon lira ile en yüksek yayın payını Galatasaray aldı

29 May 2024 20:33 - Güncelleme : 29 May 2024 20:35

Süper Lig sezonunun sona ermesiyle birlikte, takımların elde ettiği yayın gelirleri de belli oldu.

Sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 239,9 milyon lira ile en yüksek yayın gelirine sahip takım oldu.

Galatasaray'ın ardından, Kasımpaşa 94,9 milyon lira, Sivasspor ve Alanyaspor ise 87 milyon lira gelir elde etti.

Antalyaspor 83,3 milyon lira, Çaykur Rizespor 82,1 milyon lira kazandı.

Adana Demirspor ve Kayserispor 79,6 milyon lira, Gaziantep FK, Samsunspor, Hatayspor, Konyaspor ve MKE Ankaragücü ise 77,2 milyon lira ile yayın gelirlerinde önemli paylara sahip oldular.

Fatih Karagümrük 74,8 milyon lira, Pendikspor 72,3 milyon lira ve İstanbulspor 56,4 milyon lira yayın geliri aldı.