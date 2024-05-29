Sarı-kırmızılı taraftara ateş püsküren Nelsson'dan geri adım! 'Galatasaray'ı seviyorum'

29 May 2024 19:55 - Güncelleme : 29 May 2024 19:59

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson 2023/2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Rams Park'ta taraftarıyla şampiyonluk kutlamıştı. Danimarkalı futbolcu Nelsson, kutlamalar sonrası yaşananlardan sonra taraftarlara tepki göstermişti. Tepkilerin ardından Fenerbahçe gönderisini de beğenen Nelsson'un sarı-kırmızılı taraftarlarla arası iyice gerildi.

tgrthaber.com yazarı Kaya Temel'in haberine göre Nelsson yaşananlardan dolayı üzgün olduğu ve anlık tepki verdiğini ve Galatasaray'ı çok sevdiğini belirtti.

HATA OLDU

Kaya Temel'in haberine göre Nelsson'un Fenerbahçe postunu beğenmesiyle ilgili ise, bir hata olduğunu Fenerbahçe’yi hiç sevmediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Sarı-kırmızılılarda futbolcular teker teker taraftarı selamlarken, Danimarkalı stoper Nelsson ise sahaya çıkarken herhangi bir şarkı tercih etmemesi dikkat çekti.

Nelsson'un, Galatasaray taraftarıyla baş başa olmak için şarkı seçiminde bulunmadığı öğrenilirken, Danimarkalı futbolcu sahaya gelirken tribünlerde uzun süre adına tezahürat yapıldı. Victor Nelsson'un ailesi, diğer futbolcularda olduğu gibi sahaya gelmedi. Nelsson'un ailesinin tribünde olduğu öğrenildi.

Victor Nelsson kutlamalar sonrası taraftarlara tepki gösterdi. Şampiyonluk kutlamaları sırasında ailesine saldırı olduğunu iddia eden Victor Nelsson sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Danimarkalı savunmacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kutlamalar sırasında aileme saldıran ve hakaret eden Galatasaray taraftarları, yazıklar olsun size. Utanın" diye yazdı.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMINI BEĞENMİŞTİ

Galatasaray taraftarına yazdığı mesaj sonrası tepki çeken Victor Nelsson, Fenerbahçe'nin resmi hesabının gönderisini de beğenmişti.

VİCTOR NELSSON'UN KARNESİ

Başarılı stoper Nelsson, bu sezon Galatasaray forması adına tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 46 maçta 2 gol kaydetti.