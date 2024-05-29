Vincent Kompany, Bayern Münih'te!

29 May 2024 18:10 - Güncelleme : 29 May 2024 18:14

Bu sezon tüm kulvarlarda zayıf bir grafik çizen ve Thomas Tuchel ile yol ayrımına giden Bayern Münih, teknik direktörlük görevine Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.

Alman devi Bayern'den yapılan duyuruda Belçikalı genç teknik adam ile 2027 yazına kadar anlaşıldığı açıklandı.

10 MİLYON EURO TAZMİNAT ÖDENECEK

Bayern kulübü İngiliz takımı Burnley'e 10 milyon euro tazminat ödeyecek.

Bu sezon Burnley ile çıktığı 42 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşayan Kompany, takımının Premier Lig'den düşmesini önleyememişti.