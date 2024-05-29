Sinan Kaloğlu, Gençlerbirliği'nden ayrıldı

29 May 2024 19:20 - Güncelleme : 29 May 2024 19:24

Trendyol 1. Lig'de sezonu 8. sırada tamamlayan Gençlerbirliği'nde Sinan Kaloğlu dönemi sona erdi. Başkent ekibi, Kaloğlu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

SİNAN KALOĞLU GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AYRILDI

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği’mizde teknik direktörlük görevini yürüten Sinan Kaloğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"SÜPER LİG YA DA AVRUPA'DA TAKIM ÇALIŞTIRABİLİRİM"

Sinan Kaloğlu daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda takımda yönetimin durumu belli değil. 15 Temmuz'da genel kurul yapılacak. 1 sene daha kontratım var, gelecek olan yönetimle bu durumu konuşacağız. Ancak kongre tarihi bizi zorlayacaktır. Takım kurulmadı, kongre tarihinde kamp döneminde olmamız gerekiyor. Gelecek olan yönetimle anlaşamazsak, Süper Lig'den bir kulüple anlaşabilirim ya da Avrupa'da bir takım çalıştırabilirim." ifadelerini kullanmıştı.