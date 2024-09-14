Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Süper Lig’de 5. hafta maçları milli ara sonrasında başlıyor

Süper Lig’de 5. hafta maçları milli ara sonrasında başlıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 Eylül 2024 10:42 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:49
Süper Lig’de 5. hafta maçları milli ara sonrasında başlıyor

Trendyol Süper Lig'de milli ara nedeniyle maçlar oynanmıyordu. Futbolseverler ise bu akşam oynanacak olan maçları heyecanla bekliyor. Bugün GS, Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele etti. Milli ara olmasından dolayı ise Süper Lig'de karşılaşmalara ara verildi.

14 Eylül günü ise müsabakalarla 5. hafta başlıyor.

BU AKŞAM SÜPER LİG'DE MAÇ VAR MI?

Günün takvimi belli oldu. Oynanacak olan karşılaşmaların saatleri şöyle:

Trendyol 1. Lig

Y.Malatyaspor – Çorum FK | 16.00

İstanbulspor – Ümraniyespor | 19.00

Sakaryaspor – Şanlıurfaspor | 19.00

Süper Lig’de 5. hafta maçları milli ara sonrasında başlıyor - 1. Resim

TFF 3. Lig

Bulvarspor – Karşıyaka | 16.00

Nilüfer Belediyesi – Denizlispor | 16.30

Süper Lig

Sivasspor – Gaziantep FK | 17.00

Samsunspor – Konyaspor | 17.00

Galatasaray – Ç.Rizespor | 20.00

Bodrumspor – Başakşehir | 20.00

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
Sonraki Haber Yükleniyor...