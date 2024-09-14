Süper Lig’de 5. hafta maçları milli ara sonrasında başlıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Eylül 2024 10:42 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:49

Trendyol Süper Lig'de milli ara nedeniyle maçlar oynanmıyordu. Futbolseverler ise bu akşam oynanacak olan maçları heyecanla bekliyor. Bugün GS, Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmaları oynanacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele etti. Milli ara olmasından dolayı ise Süper Lig'de karşılaşmalara ara verildi. 14 Eylül günü ise müsabakalarla 5. hafta başlıyor. BU AKŞAM SÜPER LİG'DE MAÇ VAR MI? Günün takvimi belli oldu. Oynanacak olan karşılaşmaların saatleri şöyle: Trendyol 1. Lig Y.Malatyaspor – Çorum FK | 16.00 İstanbulspor – Ümraniyespor | 19.00 Sakaryaspor – Şanlıurfaspor | 19.00 TFF 3. Lig Bulvarspor – Karşıyaka | 16.00 Nilüfer Belediyesi – Denizlispor | 16.30 Süper Lig Sivasspor – Gaziantep FK | 17.00 Samsunspor – Konyaspor | 17.00 Galatasaray – Ç.Rizespor | 20.00 Bodrumspor – Başakşehir | 20.00 İlgili Haberler TFF'den yabancı kuralı açıklaması: Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı duyurdu! Galatasaray'da transferin son gününde sürpriz ayrılık! Halil Dervişoğlu Süper Lig ekibine kiralandı