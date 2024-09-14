Süper Lig’de 5. hafta maçları milli ara sonrasında başlıyor
Trendyol Süper Lig'de milli ara nedeniyle maçlar oynanmıyordu. Futbolseverler ise bu akşam oynanacak olan maçları heyecanla bekliyor. Bugün GS, Başakşehir ve Samsunspor karşılaşmaları oynanacak.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele etti. Milli ara olmasından dolayı ise Süper Lig'de karşılaşmalara ara verildi.
14 Eylül günü ise müsabakalarla 5. hafta başlıyor.
BU AKŞAM SÜPER LİG'DE MAÇ VAR MI?
Günün takvimi belli oldu. Oynanacak olan karşılaşmaların saatleri şöyle:
Trendyol 1. Lig
Y.Malatyaspor – Çorum FK | 16.00
İstanbulspor – Ümraniyespor | 19.00
Sakaryaspor – Şanlıurfaspor | 19.00
TFF 3. Lig
Bulvarspor – Karşıyaka | 16.00
Nilüfer Belediyesi – Denizlispor | 16.30
Süper Lig
Sivasspor – Gaziantep FK | 17.00
Samsunspor – Konyaspor | 17.00
Galatasaray – Ç.Rizespor | 20.00
Bodrumspor – Başakşehir | 20.00