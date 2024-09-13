Galatasaray'da transferin son gününde sürpriz ayrılık! Halil Dervişoğlu Süper Lig ekibine kiralandı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TRT Spor

13 Eylül 2024 10:37 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 10:40

Türkiye'de transfer döneminin son gününde sol kanat ve orta saha için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık yaşanacak. Sarı-kırmızılı takımda, Halil Dervişoğlu'nun Gaziantep FK'ya kiralanması için anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de transferin son gününde Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un milli futbolcusu Halil Dervişoğlu kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. GAZİANTEP FK'YA KİRALANIYOR TRT Spor'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'yla prensip anlaşmasına vardı. Halil Dervişoğlu, transferin resmiyet kazanmasıyla sezon sonuna kadar Gaziantep FK'da forma giyecek. MAAŞINI GAZİANTEP ÖDEYECEK Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Anlaşmada herhangi bir satış opsiyonu yok. Genç oyuncunun maaşını da Gaziantep ekibi ödeyecek. Resmi açıklamanın gün içinde yapılması bekleniyor. 210 MAÇTA 60 GOL-32 ASİST Geçtiğimiz yıl Galatasaray'a bonservisiyle transfer olan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, sezonun ikinci bölümünü Hatayspor'da kiralık olarak geçirmişti. Bu sezon Galatasaray'da süre alamayan Halil Dervişoğlu kariyeri boyunca forma giydiği 210 maçta 60 gol ve 32 asist kaydetti. 3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR Güncel piyasa değeri 1 milyon euro civarında gösterilen milli oyuncunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor. Halil Dervişoğlu Burnley, Brentford, Twente ve Sparta Rotterdam formalarını da giydi. İlgili Haberler Son dakika! Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacak? Victor Osimhen, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı