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Victor Osimhen, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Eylül 2024 01:36 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 01:42
Victor Osimhen, Galatasaray&#039;da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Victor Osimhen de ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 5. haftasında Okan Buruk​ yönetimindeki Galatasaray​ ile İlhan Palut​'un çalıştırdığı Rizespor​ karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray​'da İtalya Serie A ekibi Napoli'den bedelsiz bir şekilde kiralanan 25 yaşındaki yıldız golcü Victor Osimhen​ de antrenmanda yer aldı.

Milli arada ülkesi Nijerya için mücadele eden 100 milyon euro piyasa değerindeki Osimhen, ilk kez sarı-kırmızılı takımla idmana çıktı.

Victor Osimhen, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı - 1. Resim

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk​ yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Victor Osimhen, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı - 2. Resim

KRİTİK MAÇ CUMARTESİ

Sarı-kırmızılılar, saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu müsabaka 14 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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