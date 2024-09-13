Victor Osimhen, Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

13 Eylül 2024 01:36 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 01:42

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Victor Osimhen de ilk antrenmanına çıktı.

Son dakika! Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Son dakika! Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Süper Lig'in 5. haftasında Okan Buruk​ yönetimindeki Galatasaray​ ile İlhan Palut​'un çalıştırdığı Rizespor​ karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray​'da İtalya Serie A ekibi Napoli'den bedelsiz bir şekilde kiralanan 25 yaşındaki yıldız golcü Victor Osimhen​ de antrenmanda yer aldı.

Milli arada ülkesi Nijerya için mücadele eden 100 milyon euro piyasa değerindeki Osimhen, ilk kez sarı-kırmızılı takımla idmana çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk​ yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

KRİTİK MAÇ CUMARTESİ

Sarı-kırmızılılar, saat 18.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak bu müsabaka 14 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de oynanacak.