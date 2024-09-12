Wanda Nara'nın Mauro Icardi'ye barışma iması Galatasaraylıları endişelendirdi! "Artık Arjantin'de yaşayacağım"

12 Eylül 2024 12:21 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:01

Galatasaray’ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi’nin Wanda Nara ile boşanma haberleri dünya basınında yer aldı. Katıldığı şovda ilişkilerinin geleceği hakkında konuşan Wanda Nara, Arjantin'de yaşamak istediğini söyledi. Galatasaray taraftarları, Wanda Nara'nın açıklamaları sonrası "Icardi, Galatasaray'dan ayrılacak mı?" sorularını sormaya başladı.

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin en az kendisi kadar popüler olan eşi Wanda Nara, boşanma açıklamasıyla gündem olmuştu. Katıldığı televizyon programında konuşan Wanda Nara, Mauro Icardi ile ilişkisi hakkında ''inişli çıkışlı' ifadelerini kullandı. Bu ilişkiyi yeniden inşa etmek istediklerini itirafında bulunan Wanda Nara'nın Arjantin'de yaşamak istediğini söylemesi Galatasaray taraftarlarını endişelendirdi.

WANDA NARA'NIN AÇIKLAMALARI GALATASARAY TARAFTARLARINI ENDİŞELENDİRDİ

Röportaj veren Wanda Nara, "Gerçek şu ki; kavga etmeyi hiç sevmiyorum. Ne olursa olsun biz bir aileyiz. Beni ve onu bin kez daha bir arada göreceksiniz. Beni ararsa bulur" sözleri barışma iddialarını tekrar gündeme getirdi. Ayrıca Wanda Nara'nın "Arjantin'de yaşıyorum ve artık burada kalacağım. Burada yapacağımız harika bir proje daha var..." demesi Galatasaray taraftarını endişelendirdi. Wanda Nara'nın açıklamaları, "Barışacaklarsa Icari Arjantin'e mi dönecek?" sorularını akıllara getirdi.