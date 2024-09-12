Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili iyi haber! "Yürümeye başladı"

12 Eylül 2024 11:45 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:45

Beynine pıhtı atması sonucu evinde fenalaşan Yeşilçam oyuncusu Kadir İnanır, entübe edilmişti. 4 ay yoğun bakımda kalan Kadir İnanır’ın son sağlık durumu hakkında konulan hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının yürüyüşlere çıktığını aktardı.

Mart ayında evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, uzun süre kaldığı yoğun bakımdan taburcu olmuştu. Evinde tekrar fenalaşan Kadir İnanır, uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında. Kadir İnanır'ın felç geçirdiği haberlerini yalanlayan Jülide Kural, hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son 1 haftadır yürüyüşlere çıktığını, futbol maçlarını izlediğini ve kilo vermiş olsa da yemek yemeye başladığını söyledi.

KADİR İNANIR'IN SON SAĞLIK DURUMU SEVİNDİRDİ

Kadir İnanır'ın son sağlık durumu hakkında açıklama yapan Jülide Kural, usta oyuncunun günden güne sağlığının daha iyiye gittiğini belirtti. Jülide Kural açıklamasında; "Son 1 haftadır hastane bahçesinde sık sık vakit geçiriyor ve yürüyüşler yapıyor. Fizik tedavi sürecimiz olumlu ilerliyor. Dostları sağ olsun sevdiği ev yemeklerinden yapıp getiriyor. Hastane yemekleri de yiyor ama Karadeniz yemeklerini daha çok seviyor. Bu zorlu süreçte biraz kilo verdi, fakat iştahı yerinde. Bu arada futbolu yakından takip ediyor. Ülke gündeminden de haberdar” dedi.