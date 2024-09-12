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Aşk'ı Memnu'nun Matmazel'i ile Adnan'ı buluştu! Espriler havada uçuştu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 10:57 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:00
Aşk&#039;ı Memnu&#039;nun Matmazel&#039;i ile Adnan&#039;ı buluştu! Espriler havada uçuştu

Bir döneme damgasını vuran Aşk'ı Memnu dizisi oyuncuları bir araya geldi. Dizide Matmazel rolüyle yer alan Zerrin Tekindor ile Adnan Ziyagil'i Sekçuk Yöntem Londra'da buluştu. İki ismin

Başrolünde Beren Saat, Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Aşk'ı Memnu dizisinin sevilen oyuncuları Zerrin Tekindor ile Selçuk Yöntem yıllar sonra buluştu. “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı” projesi için Londra'da olan Selçuk Yöntem'in gösterisini izlemeye giden Zerrin Tekindor, usta oyuncuyu kulislinde ziyaret etti. 

Aşk'ı Memnu'nun Matmazel'i ile Adnan'ı buluştu! Espriler havada uçuştu - 1. Resim

AŞK'I MEMNU OYUNCULARI BULUŞTU, ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU 

2008 yılında başlayan ve 2010 yılında final yapan Aşk'ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. Tekrarları izlenme rekoru kıran dizide Matmazel Deniz Hanım karakteriyle yer alan Zerrin Tekindor ile Adnan'ı Selçuk Yöntem'in buluşması sosyal medyayı salladı. Dizinin izleyicileri, "Bihter nerede", "Sonunda çocukları evlendirip gezmeye çıkmışlar" gibi yorumlar yapıldı. 

Aşk'ı Memnu'nun Matmazel'i ile Adnan'ı buluştu! Espriler havada uçuştu - 2. Resim

Aşk'ı Memnu'nun Matmazel'i ile Adnan'ı buluştu! Espriler havada uçuştu - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Levent16 Şubat 2022 22:43

Marketler fiş kestiği için indirimi yansıttı ama fiş kesmeyen esnaf aynı fiyattan devam zihniyette bindirim olunca indirmek zor.

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