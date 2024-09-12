Aşk'ı Memnu'nun Matmazel'i ile Adnan'ı buluştu! Espriler havada uçuştu

12 Eylül 2024 10:57 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 11:00

Bir döneme damgasını vuran Aşk'ı Memnu dizisi oyuncuları bir araya geldi. Dizide Matmazel rolüyle yer alan Zerrin Tekindor ile Adnan Ziyagil'i Sekçuk Yöntem Londra'da buluştu. İki ismin

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Başrolünde Beren Saat, Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ ve Nebahat Çehre gibi isimlerin yer aldığı Aşk'ı Memnu dizisinin sevilen oyuncuları Zerrin Tekindor ile Selçuk Yöntem yıllar sonra buluştu. “Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı” projesi için Londra'da olan Selçuk Yöntem'in gösterisini izlemeye giden Zerrin Tekindor, usta oyuncuyu kulislinde ziyaret etti.

AŞK'I MEMNU OYUNCULARI BULUŞTU, ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

2008 yılında başlayan ve 2010 yılında final yapan Aşk'ı Memnu dizisi, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. Tekrarları izlenme rekoru kıran dizide Matmazel Deniz Hanım karakteriyle yer alan Zerrin Tekindor ile Adnan'ı Selçuk Yöntem'in buluşması sosyal medyayı salladı. Dizinin izleyicileri, "Bihter nerede", "Sonunda çocukları evlendirip gezmeye çıkmışlar" gibi yorumlar yapıldı.