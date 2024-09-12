Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

12 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:38

Miss Turkey 2024 birincisi dün akşam Haliç’te yapılan bir otelde belli oldu. Son 20’ye kalan kraliçe adaylarından Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. İdil Bilgen sosyal medyayı ikiye böldü.

Dün akşam Haliç’teki bir otelde gerçekleşen Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında 20 finalist, Türkiye’nin en güzel kızı ünvanını almak için yarıştı. Jüride; Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erbek gibi Türkiye eski güzeller yer alırken, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken İdil Bilgen, izleyicileri ikiye böldü.

MISS TURKEY BİRİNCİSİ İDİL BİLGEN OLDU

1 Eylül 2024 Çarşamba gecesi İstanbul Haliç'teki bir otelde gerçekleşen geceye balo salonunda yapılan finalde Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Miss Turkey yarışmasında ikinci ise Cemre Üker oldu. Cemre Üker ise 1.79 boyunda ve Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi. İdil Bilgen, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri birinci olmayı hak etmediğini belirtirken, bazıları ise ülkemizi en iyi temsil edeceğini belirtti.

İDİL BİLGEN KİMDİR?

24 yaşında olan İdil Bilgen, 1.80 boyundadır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, sosyal medyada 3 bin takipçiye sahip. Miss Turkey 1.si olan İdil Bilgen, ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek.