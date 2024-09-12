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Son dakika! Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 19:43 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 19:45
Son dakika! Galatasaray&#039;a Hakim Ziyech&#039;ten kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Son dakika haberi: Galatasaray, Fas'ın Lesotho ile oynadığı maçta sakatlanan Hakim Ziyech'in durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Faslı yıldızın yapılan kontrollerde sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. İşte detaylar...

Galatasaray, Hakim Ziyech'in sağ üst arka adale grubunda 2. derece kanama ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

"2. DERECE YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

Galatasaray'dan yapılan açıklama, "Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Fas Milli Takımı’nın Lesotho ile oynadığı karşılaşmada sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Hakim Ziyech’in tedavisine başlanmıştır." denildi.

Son dakika! Galatasaray'a Hakim Ziyech'ten kötü haber! Sahalardan ne kadar uzak kalacak? - 1. Resim

EN AZ 1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK!

Mauro Icardi ile benzer bir sakatlık yaşayan Faslı yıldızın 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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