Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig iddiası!

12 Eylül 2024 19:09 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 19:10

Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığnda Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı gündemden düşmüyor. Son olarak A Milli Takım'ın İzlanda'yı yendiği maçta hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken milli yıldız için Premier Lig iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Transferde hareketli bir dönem geçiren son şampiyon Galatasaray​'dan Benfica​'ya transferiyle büyük ses getiren Kerem Aktürkoğlu​ için bomba bir iddia öne sürüldü.

Portekiz devine 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduktan sonra A Milli Takımımızın Uluslar B Ligi ikinci maçında İzlanda'ya karşı hat-trick yapan yıldız futbolcunun geleceğine dair çarpıcı bir habere imza atıldı.

PREMİER LİG​ KULÜPLERİ YAKIN TAKİPTE

Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig​ ekipleri, bu sezon Benfica​'nın maçlarını yakından takip edecek.

Haberin devamında, birçok takımın Lizbon'da maçları izleyeceği belirtilirken, Benfica​'nın daha önce bu durumu avantaja çevirerek yüksek bedellere satışlar yaptığı kaydetti.

"1 SEZON SONRA PREMİER LİG​'E GİDECEK"

Benfica​'ya yeni katılan Kerem Aktürkoğlu​'nun da takımında 1 sezon oynamasının ardından Premier Lig​'in yolunu tutacağı ifade edildi.

Portekiz'de hem transferi hem de milli takımdaki performansıyla gündem olan Kerem Aktürkoğlu​'nun Galatasaray​'dan ayrılışına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti. Sosyal medyada yönetime ve futbol direktörü Cenk Ergün'e istifa çağrıları yapılmıştı.