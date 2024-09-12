Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig iddiası!
Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığnda Portekiz devi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun adı gündemden düşmüyor. Son olarak A Milli Takım'ın İzlanda'yı yendiği maçta hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken milli yıldız için Premier Lig iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
Transferde hareketli bir dönem geçiren son şampiyon Galatasaray'dan Benfica'ya transferiyle büyük ses getiren Kerem Aktürkoğlu için bomba bir iddia öne sürüldü.
Portekiz devine 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduktan sonra A Milli Takımımızın Uluslar B Ligi ikinci maçında İzlanda'ya karşı hat-trick yapan yıldız futbolcunun geleceğine dair çarpıcı bir habere imza atıldı.
PREMİER LİG KULÜPLERİ YAKIN TAKİPTE
Fichajes'in haberine göre; İngiltere Premier Lig ekipleri, bu sezon Benfica'nın maçlarını yakından takip edecek.
Haberin devamında, birçok takımın Lizbon'da maçları izleyeceği belirtilirken, Benfica'nın daha önce bu durumu avantaja çevirerek yüksek bedellere satışlar yaptığı kaydetti.
"1 SEZON SONRA PREMİER LİG'E GİDECEK"
Benfica'ya yeni katılan Kerem Aktürkoğlu'nun da takımında 1 sezon oynamasının ardından Premier Lig'in yolunu tutacağı ifade edildi.
Portekiz'de hem transferi hem de milli takımdaki performansıyla gündem olan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılışına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki göstermişti. Sosyal medyada yönetime ve futbol direktörü Cenk Ergün'e istifa çağrıları yapılmıştı.