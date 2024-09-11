Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı takımda tuttu!

11 Eylül 2024 21:57 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 22:11

Sarı-kırmızılı takım Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri dinlemeden ret ederek takımda tutma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig takımı Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın menajeri Tuncay Maldan, temsilcisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Milli futbolcunun temsilcisi Tuncay Maldan, Premier Lig ekibinin sunduğu dikkat çeken bonservis bedelini duyurdu.

Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri ret eden Galatasaray, kadro planlamasında düşündüğü Barış Alper Yılmaz'ı takımda tutarken futbolcunun menajeri Tuncay Maldan, Sports Digitale'e yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.

25 MİLYONLUK TEKLİF

Premier Lig takımı Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz için 25 milyon euroluk teklifte bulunduğunu ifade eden Tuncay Maldan, "Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti" dedi.

Barış Alper Yılmaz için çok sayıda teklifler aldığını vurgulayan Tuncay Maldan, "Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık. Galatasaray, Barış ile devam etmek istediği için gelen tekliflere geri dönüş yapıp, herhangi bir rakam talep etmedi" şeklinde konuştu.

Barış Alper Yılmaz için görüşmelere başlamadığını açıklayan Tuncay Maldan, "Barış geride kalan iki sezonda takımın iskeleti için en önemli oyunculardandı. Galatasaray, Barış'ı göndermek istemediklerini söyledi, biz de görüşmeleri ilerletmedik" ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun hala Avrupa hayali olduğunu belirten Tuncay Maldan, "Barış Alper'in Avrupa hayali devam ediyor ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandı" dedi.

GALATASARAY KARNESİ

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile 114 maça çıkarken 13 gol atıp 13'de asist üretti.