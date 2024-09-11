Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz atağı!

11 Eylül 2024 20:12 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 20:22

Siyah-beyazlılar sol bek çözümü için eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyor. Teklif yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Rangers'ın kulübünü çalacağı iddia edildi.

Beşiktaş'tan transferde son dakika atağı! Eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı gündemine alan siyah-beyazlılar sol bek futbolcu için girişimlerde bulunulduğu iddia edildi.

Altyapısında yetişen Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş forması altında 62 maça çıkarken 4 gol atıp 7 asist üretmişti.

RIDVAN YILMAZ GELİYOR!

Beşiktaş'ta büyük bir çıkış yakaladıktan sonra A Milli Takım'a kadar yükselen sol bek Rıdvan Yılmaz, İskoç takımı Rangers'a transfer olmuştu.

HAMLE GELDİ!

Gelen bilgilere göre Rıdvan Yılmaz, ilk olarak Süper Lig devi Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak sarı lacivertli kulüp, Rıdvan Yılmaz transferinde geri adım attı. Bu gelişmeyle birlikte milli futbolcu için eski kulübü Beşiktaş, bir kez daha harekete geçti. Siyah beyazlıların 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katarak sol bek hattını güçlendirmek istediği ifade edildi.

Beşiktaş cephesi, transfer döneminin son günlerine girilirken Rıdvan Yılmaz ile yerli rotasyonunu da arttırmayı hedefliyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın tedavi süreci devam ediyor ve oyuncunun yakında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Rıdvan Yılmaz, İskoç takımı Rangers kariyeri ile 52 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.