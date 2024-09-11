Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas ile ilgileniyor!

11 Eylül 2024 18:50 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 18:57

Sarı-kırmızılı camiada teknik direktör Okan Buruk, orta sahayı güçlendirmek için eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı istediği iddia edildi.

Galatasaray'da transfer harekatı teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda son sürat devam ediyor.

Elindeki güçlü isimleri takımdan gönderen sarı-kırmızılılar henüz giden futbolcuların yerlerini tam anlamıyla doldurabilmiş değil. En son Victor Osimhen transferiyle taraftarlarını mutlu eden Galatasaray, transfer penceresinin kapanmasına son günler kala eski Fenerbahçeli futbolcuyu gündemine aldı.

Bir dönem ezeli rakibi Fenerbahçe forması altında yıldızını parlatan ve oradan İtalyan devi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, Okan Buruk tarafından ısrarla isteniyor. Yeni sezona Leipzig ile başlayan Elmas, henüz süre bulmuş değil. Bu durumu değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim futbolcu ile transfer görüşmesinde önemli bir boyuta gelindiği iddia edildi.