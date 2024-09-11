Real Madrid, Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin ile nikah tazeledi!

11 Eylül 2024 19:40 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 19:43

LaLiga devi Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin ile yeni sözleşme uzattığı açıklandı.

Real Madrid, Belçikalı kalecisi Courtois'in yokluğunda birçok kez kaleyi koruyan ve başarılı bir performans sergileyen Andriy Lunin için kararını verdi.

Marca'da yer alan habere göre; Madrid devi, Ukraynalı kalecisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Lunin'in mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.

Real Madrid, son detayların ardından resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.