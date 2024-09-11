Beşiktaş futbol takımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti!

11 Eylül 2024 19:16 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 19:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan makamında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve beraberindeki heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş heyetinin kendisini ziyareti sonrası sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Başkanı Sayın Hasan Arat’la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum.

121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş’a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum."