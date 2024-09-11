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Konyaspor yeni transferi Riechedly Bazoer'i sağlık kontrolünden geçti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 20:59 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 21:01
Konyaspor yeni transferi Riechedly Bazoer&#039;i sağlık kontrolünden geçti!

Trendyol Süper Lig takımı Konyaspor'da yeni transfer Riechedly Bazoer'in sağlık kontrolleri tamamlandı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Riechedly Bazoer sağlık kontrolünden geçti.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Riechedly Bazoer, sponsorumuz Medova Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti" denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Çok güzel oldu barajin kaldırması geçen sene ayte tede baya doğru yaptim ama tyt günü heyecan çok yaptim hiç istediğim gibi sinav geçmedi sitresten heyecandan bildiklerimide unutuyordum 1,50 puanla barajı geçmedim piskolijum bozuldu daha yeni yeni kendim18 Şubat 2022 21:56

Çok güzel olmuş

Ayşe18 Şubat 2022 21:41

Üniversite girişinde değilde keşke üniversite okuyanlara kolaylık yanında bazı üniversiteler öğrencileri çok zorluyor düşük notlar almalarından dolayı okuma istekleri gidiyor kalırsam birde dönem uzama korkusu dönem uzayıncada yine kalıp okuldan atılırsa korkusu okuyanlara kolaylık yanında daha iyi olur

Lisans boş18 Şubat 2022 12:20

Arkadaslar ben 4 yillik lisans yaptim atama yok.yuksek lisans yaptim yine atama 89 puan.yine universite sinava girip pdr kazandim bitirdim yine kpss 86 puan.86 alamadigim icin simdi 11 yildir boştayim.asgari ucrette bile iş bulamadim ama 3 bolum okudum.bu ulkede okumak boş cunku kpss cok yukek.

Ahmet 18 Şubat 2022 10:17

Özel okullarda çok yüksek puanlarla (şişirilmiş) mezun olan öğrenciler sınavda düşük puan alsa da tercih yapma hakları oldu. Devlet okullarında okuyan bizim çocuklarımızın düşük puanlarla (gerçek) mezun olması... 4+4 sisteminin başlaması, Teog yerine LGS, barajın kaldırılması... Yeni uygulamalar hep 2004 doğumlularda denendi.

Mücahit18 Şubat 2022 03:43

Öğrencinin üniversite okuması önemli değil. Önemli olan nitelikli eğitim yapılması ve mezun öğrencilere iş imkanı sunulması. Öncelik mezun öğrenciye iş istihdamı sağlanması. Aksi taktirde 4 yıl sonra 22 23 yaşında gençler okuldan mezun olup iş için genç yaşlarını heba edecekler.

Melek18 Şubat 2022 00:56

Bence de barajın kalması iyi oldu.Barajdan dolayı çoğu başarılı öğrencilerimiz açıkta kaldı, bu sistemi Sonuna kadar destekliyorum.

Bir Vatandaş18 Şubat 2022 00:46

Çok yanlış bir uygulama! Açıklama da tamamen mantıksız!

Birey17 Şubat 2022 23:24

Daha barajı geçemeyen insan okusa ne olur okumasa ne olur. Meslek liselerinin kalitesi olsa belki orada meslek sahibi olup daha mutlu olurlardı. Sırf seçim gelince koz olarak kullanamak için kaldırdılar...

Ekonomist17 Şubat 2022 23:11

Baraj stresi de neymiş anlamıyorum. Bir öğrenci bunun için strese giriyorsa vah haline. Barajı geçemeyen bir öğrencinin yüksek öğrenim görmesi çok gereksiz bir şey. Öte yandan her lise mezununun üniversite okuması gerektiği şeklinde bir yanılgı var. Üniversite okumak ciddiye alınması gereken bir şey. Ayrıca yükseköğretimde arz talep dengesinde bir uyumsuzluk olduğundan bahsetmiş. Evet bu doğru ama bunun sorunun çözümü barajı düşürüp aşırı fazla ve gereksiz birçok bölüme sahip olan berbat ünivers

Yurdagül17 Şubat 2022 22:34

Geçen sene hem öğrencilerin hem velilerin emeklerini çaldınız, çocuklar pandemide sanki okula gitmiş gibi sınavda olimpiyat soruları sordunuz,yani ne verdiniz ne istediniz,? Ekonomide, sağlıkta olduğu gibi eğitimdede çağ atladınız ama bilin ki bunca öğrencinin bunca velinin ahı var üzerinizde...

Filiz17 Şubat 2022 22:30

Benim çoçuklarının zamanında nasıl okumak sınavlar gerçi mezun olanlarda bir iş bulamıyor buna bir çare ????

Hmyr17 Şubat 2022 17:35

Barajı kaldiracaklarina sınavı ucretsiz yapsalar daha iyi olurdu

Muhammet 17 Şubat 2022 16:39

Yaptığınız şeyin hiçbir mantıklı izahı yok.Ülkemizin gençlerini ve ailesinin "Çocuğumu okutuyorum."adı altında harcadıkları parayı, emeği kullanarak uluslararası sıralamada ismini daha ön safhaya getirmek amacıyla yapılan bir akla,mantığa uymayan bir düzenleme.Allah'a bırakıyorum sorumlularını...

Ömer17 Şubat 2022 15:13

2 soru çözmeyen öğrenci Hangi iyi bölüm bölüme gidecek merak ediyorum

Elif17 Şubat 2022 13:19

Bence harika oldu üniversite sınavına girecek olanlar ya da tekrar düşünüp girecekler adına mutlu oldum

Gizli kiz17 Şubat 2022 12:43

Bunun avantajı ne acaba

Sultan tokat 17 Şubat 2022 12:32

Bence bunu dgsye gireceklere ve ikinci üniversite okumak isteyenlere uygulansaydı daha mantıklı olurdu ???? Evet belki bu ilk etapta rahat bir nefes aldırabilir ama sonrası kocaman bir kaosa dönüşecektir illa ki....

Ahmet17 Şubat 2022 10:14

Çok yanlış buluyorum.myo larda artık tercih edilmemelidir.fakultelerle aynı puan olacak çünkü. İİbf,fen ve edb.ziraat,jeoloji , aöf Gibi fakülteler.dolar. çocuklar niye myo lari tercih etsin ki

Bordo 17 Şubat 2022 08:16

Ust düzey hükümet yetkililerinin çocuklari zaten devlet bursuyla yurt disinda okuyor..ezilen yine ortadirek vatandasin cocugu... lütfen bu 2004 luler sinava girerken yapmayin bu degisiklikleri,,lgs de de oyle yaptiniz..

Şaziye Dérelioğlu17 Şubat 2022 05:36

Dgs de kaldırılsın lütfen yüksek okul mezunları dikey geçis yapsın aöf kayıt yaptırabilsin sıra ondadır inşallah

Vatandas17 Şubat 2022 01:27

1 daha fazla aday daha fazla para toplanmasi demek 2 ikiyuzun uzerinde bulunan bir ise yaramayan bolumler ogrenciler ile doldurulacak..genclerin is hayatina yigilmasi engellenecek 3 anadoluda kucuk ilcelerde bos kalmis bolumler doldurulacak bolge esnafi ve ev sahiplerine yeni kaziklanacak musteriler gonderilecek... 4 secim senesinde kiyak cekilen yeni universitelilerden 3-5 oy bile beklenilmis olacak.. bir tasla pekcok kus avlanacak...

Sseher17 Şubat 2022 00:28

Bnce süre çok iyi oldubarajın kalkmasıda

Mezun tayfa16 Şubat 2022 22:31

Tabikide üniversiteler mennun olur hele hele müteahhitler buna üniversitelerden fazla sevinicektir. Peki size çok önemli bir soru Bu kararları alan kişi veya kişiler siz değerli öğrencilerinin kalacak yurtları varmıdır? Bilmiyorumda beni ve bu yorumu okuyan kişileri aydınlatırsanız hep beraber seviniriz...

Rasim16 Şubat 2022 21:32

Çok iyi bir uyguluma bu sayede ülkenin eğitim seviyesi yükselecek

Seda su16 Şubat 2022 19:13

Çok harika oldu ellerinize sağlık yılardır perşşandık barajda takılı kalıyorduk ve artık bizlerde bir üni mezunu olacağız emeği geçenler Allah razı olsun

Dagistanî16 Şubat 2022 12:08

Böyle saçmalık olmaz. Kalite diye bir şey zaten kalmadı. Zeki ve çalışkan insanlar cezalandırılıyor. Herkes üniversite okuyacak diye bir kural yok. Okuduğunu anlmayan, 4 işlemi yapamayanlara üniversite diploma vermek akla ziyan bir durum. Ara eleman, teknik eleman zaten bulunamiyordu, şimdi daha da kötü olacak. Yol kenarı, kasabalarda üniversite tabelali diploma satan, dağıtan yerler kapatılacağına siyasi popülizm uğruna ulkenin geleceğine olumsuz etki edecek sistemsizlikler deneniyor. Yazık

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