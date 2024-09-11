Bellingham'dan Sümeyye Boyacı paylaşımı!

11 Eylül 2024 21:41 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 21:52

Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Bellingham sosyal medya hesabından Türk milli yüzücü Sümeyye Boyacı paylaşımı viral oldu.

LaLiga devi Real Madrid'in süper yıldızı Jude Bellingham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile olan fotoğrafı viral oldu.

21 yaşındaki süper star, "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notunu düşüp Türk bayrağı ve kalp emojisi paylaşımında bulundu.

Bellingham'ın paylaşımı sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.