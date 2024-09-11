Diego Lugano Milli takımda Neymar'dan çekindiklerini açıkladı!

11 Eylül 2024 21:16 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 21:22

Fenerbahçe'nin efsane ismi Diego Lugano, futbolculuk döneminde milli maçlarda rakip olduğu Neymar'a dair şaşırtan bir itirafta bulundu.

Bir dönem Fenerbahçe'nin golcü stoperi olarak boy gösteren Diego Lugano'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Uruguaylı efsane yaptığı açıklamada, Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'nda rakipleri korkutan tek kişi olduğunu söyledi.

Diego Lugano, "Brezilya Milli Takımı ile karşılaştığımızda bizi korkutan tek kişi Neymar'dı. Brezilya'da rakiplere korku salan tek kişi oydu. Bir Uruguaylı olarak bunu hissettiğimizi söyleyebilirim" dedi.