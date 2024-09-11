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Diego Lugano Milli takımda Neymar'dan çekindiklerini açıkladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
11 Eylül 2024 21:16 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 21:22
Diego Lugano Milli takımda Neymar&#039;dan çekindiklerini açıkladı!

Fenerbahçe'nin efsane ismi Diego Lugano, futbolculuk döneminde milli maçlarda rakip olduğu Neymar'a dair şaşırtan bir itirafta bulundu.

Bir dönem Fenerbahçe'nin golcü stoperi olarak boy gösteren Diego Lugano'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.

Uruguaylı efsane yaptığı açıklamada, Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'nda rakipleri korkutan tek kişi olduğunu söyledi.

Diego Lugano, "Brezilya Milli Takımı ile karşılaştığımızda bizi korkutan tek kişi Neymar'dı. Brezilya'da rakiplere korku salan tek kişi oydu. Bir Uruguaylı olarak bunu hissettiğimizi söyleyebilirim" dedi.

Ginga Bonito 🇧🇷 on X: "🎙️DIEGO LUGANO: (Ex Uruguay captain) “Neymar is the only one who used to scare us when we faced the Brazilian national team. He is the only one

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Kaynak: tgrthaber.com
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