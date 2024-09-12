Anlaşma sağlandı: Nicola Zalewski Galatasaray'da! Transferin maliyeti belli oldu
Galatasaray, uzun süredir yoğun uğraş verdiği İtalyan devi Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Polonyalı yıldızın, sarı-kırmızılı takıma maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sol kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya gönderen sarı-kırmızılılar, Roma'dan Nicola Zalewski'yi kadrosuna katıyor.
12 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI
İtalya'ya çıkarma yapan ve Roma ile masaya oturan Galatasaray transfer komistesi, Serie A deviyle pazarlıklarda orta yolu buldu.
Galatasaraylı idareciler, 16 milyon eurodan başlayan pazarlıklarda Polonyalı futbolcunun bonservisini 12 milyon euroya kadar indirdi.
2 SENE İÇİNDE 4 TAKSİTLE ÖDENECEK
Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray ile Roma arasında pazarlıklarda anlaşma sağlandı.
Sarı-kırmızılıların, 12 milyon euroluk bonservis bedelini 2 sene içerisinde 4 eşit taksitle ödeyeceği ifade edildi.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK
Polonya Milli Takımı'nda forma giyen 22 yaşındaki Nicola Zalewski ile de 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı.
Genç futbolcunun, sarı-kırmızılı takımda yıllık 2 milyon euro kazanacağı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
NİCOLA ZALEWSKİ KİMDİR?
Nicola Zalewski, futbol kariyerine Roma altyapısında başladı. Genç oyuncu, 2019-2020 sezonu başında Roma'da U19 takımına yükseldi. Polonyalı kanat oyuncusu, 2021-2022 sezonunda Roma'da A takım forması giymeye başladı.
Roma altyapısında yetişen Nicola Zalewski, Polonya Milli Takımı'nda 23 karşılaşmada forma şansı bulurken 2 gol kaydetti.