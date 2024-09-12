Anlaşma sağlandı: Nicola Zalewski Galatasaray'da! Transferin maliyeti belli oldu

12 Eylül 2024 10:42 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:49

Galatasaray, uzun süredir yoğun uğraş verdiği İtalyan devi Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Polonyalı yıldızın, sarı-kırmızılı takıma maliyeti de belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas ile ilgileniyor!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas ile ilgileniyor!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray​, sol kanat transferinde​ mutlu sona ulaştı. Kerem Aktürkoğlu​'nu Benfica'ya gönderen sarı-kırmızılılar, Roma​'dan Nicola Zalewski'yi kadrosuna katıyor.

12 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI

İtalya'ya çıkarma yapan ve Roma​ ile masaya oturan Galatasaray​ transfer​ komistesi, Serie A deviyle pazarlıklarda orta yolu buldu.

Galatasarayl​ı idareciler, 16 milyon eurodan başlayan pazarlıklarda Polonyalı futbolcunun bonservisini 12 milyon euroya kadar indirdi.

2 SENE İÇİNDE 4 TAKSİTLE ÖDENECEK

Milliyet'te yer alan habere göre; Galatasaray​ ile Roma​ arasında pazarlıklarda anlaşma sağlandı.

Sarı-kırmızılıların, 12 milyon euroluk bonservis bedelini 2 sene içerisinde 4 eşit taksitle ödeyeceği ifade edildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Polonya Milli Takımı'nda forma giyen 22 yaşındaki Nicola Zalewski ile de 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı.

Genç futbolcunun, sarı-kırmızılı takımda yıllık 2 milyon euro kazanacağı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro civarında gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma​ ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

NİCOLA ZALEWSKİ KİMDİR?

Nicola Zalewski, futbol kariyerine Roma​ altyapısında başladı. Genç oyuncu, 2019-2020 sezonu başında Roma​'da U19 takımına yükseldi. Polonyalı kanat oyuncusu, 2021-2022 sezonunda Roma​'da A takım forması giymeye başladı.

Roma​ altyapısında yetişen Nicola Zalewski, Polonya Milli Takımı'nda 23 karşılaşmada forma şansı bulurken 2 gol kaydetti.