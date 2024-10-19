Süper Lig’de bu akşamın maç programı belli oldu
Galatasaray ile Antalyaspor'un mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de bir süredir milli ara vardı. Takımlarına hasret kalan taraftarlar bugün Süper Lig'de maç var mı, kimin araştırmaya başladı.
Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyon olduğu Süper Lig'de bu akşam kimin maçı var belli oldu. Milli ara nedeniyle bir süredir maç oynanamayan ligde özlenen günler geri geldi.
19 Ekim akşamı maç programı netleşti.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN?
TFF 3. Lig
Fatsa Bld. – Mazıdağı Fosfat | 14.30
İnegöl Kafkas – Kelkit Bld. | 15.30 | TFF Youtube
TFF 2. Lig
Ankaraspor – Afyonspor | 15.00 | TFF Youtube
Beyoğlu Yeni Çarşı – Bucaspor | 15.30 | Yayıncısı yok
Altay – Karaköprü Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok
Trendyol 1. Lig
Gençlerbirliği – Amedspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Kocaelispor – Ümraniyespor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV
Adanaspor – Şanlıurfaspor | 19.00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6
Trendyol Süper Lig
Trabzonspor – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
Eyüpspor – Göztepe | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Antalyaspor – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
GALATASARAY - ANTALYASPOR İLK 11 KADROSU
19 Ekim akşamı oynanacak olan GS - Antalyaspor müsabakasına kısa süre kaldı. Kadro ise şöyle:
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus Akgün, Icardi.
Yine mi hafta sonu geldimi sanki haftalar haftaları geçiyor