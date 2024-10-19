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Süper Lig’de bu akşamın maç programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
19 Ekim 2024 18:05 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:08
Süper Lig’de bu akşamın maç programı belli oldu

Galatasaray ile Antalyaspor'un mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de bir süredir milli ara vardı. Takımlarına hasret kalan taraftarlar bugün Süper Lig'de maç var mı, kimin araştırmaya başladı.

Geçen sezon Galatasaray​'ın şampiyon olduğu Süper Lig​'de bu akşam kimin maçı var belli oldu. Milli ara nedeniyle bir süredir maç oynanamayan ligde özlenen günler geri geldi.

19 Ekim akşamı maç programı netleşti.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN?

TFF 3. Lig

Fatsa Bld. – Mazıdağı Fosfat | 14.30 

İnegöl Kafkas – Kelkit Bld. | 15.30 | TFF Youtube

TFF 2. Lig

Ankaraspor – Afyonspor | 15.00 | TFF Youtube

Beyoğlu Yeni Çarşı – Bucaspor | 15.30 | Yayıncısı yok

Altay – Karaköprü Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok

Süper Lig’de bu akşamın maç programı belli oldu - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği – Amedspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Kocaelispor – Ümraniyespor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV

Adanaspor – Şanlıurfaspor | 19.00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6

Süper Lig’de bu akşamın maç programı belli oldu - 2. Resim

Trendyol Süper Lig

Trabzonspor – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

Eyüpspor – Göztepe | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Antalyaspor​ – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

GALATASARAY - ANTALYASPOR İLK 11 KADROSU

19 Ekim akşamı oynanacak olan GS - Antalyaspor müsabakasına kısa süre kaldı. Kadro ise şöyle:

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus Akgün, Icardi.

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Kaynak: TGRT Haber
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Denizcan19 Ekim 2024 18:11

Yine mi hafta sonu geldimi sanki haftalar haftaları geçiyor

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