Süper Lig’de bu akşamın maç programı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ekim 2024 18:05 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 18:08

Galatasaray ile Antalyaspor'un mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de bir süredir milli ara vardı. Takımlarına hasret kalan taraftarlar bugün Süper Lig'de maç var mı, kimin araştırmaya başladı.

Geçen sezon Galatasaray​'ın şampiyon olduğu Süper Lig​'de bu akşam kimin maçı var belli oldu. Milli ara nedeniyle bir süredir maç oynanamayan ligde özlenen günler geri geldi. 19 Ekim akşamı maç programı netleşti. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN? TFF 3. Lig Fatsa Bld. – Mazıdağı Fosfat | 14.30 İnegöl Kafkas – Kelkit Bld. | 15.30 | TFF Youtube TFF 2. Lig Ankaraspor – Afyonspor | 15.00 | TFF Youtube Beyoğlu Yeni Çarşı – Bucaspor | 15.30 | Yayıncısı yok Altay – Karaköprü Bld. | 19.00 | Yayıncısı yok Trendyol 1. Lig Gençlerbirliği – Amedspor | 16.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Kocaelispor – Ümraniyespor | 19.00 | TRT Spor, Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV Adanaspor – Şanlıurfaspor | 19.00 | Bein Sports Max 2, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6 Trendyol Süper Lig Trabzonspor – Rams Başakşehir | 16.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV Eyüpspor – Göztepe | 19.00 | Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Antalyaspor​ – Galatasaray | 19.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV GALATASARAY - ANTALYASPOR İLK 11 KADROSU 19 Ekim akşamı oynanacak olan GS - Antalyaspor müsabakasına kısa süre kaldı. Kadro ise şöyle: Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus Akgün, Icardi. İlgili Haberler Son dakika | Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonu! Superbike'ta ilk sezonunda tarih yazdı Antalyaspor - Galatasaray maçı 11'leri açıklandı!