Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 18:04 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 19:17
Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında karşılaşıyor.
CANLI SKOR
1'
10’ İcardi gol
11'LER
Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Sallai, Yunus Akgün, Icardi.
Kaynak: tgrthaber.com
Galata'nın bu hafta da kazanıp zirvede kalmasını çok isterim