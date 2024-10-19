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Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ekim 2024 18:04 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 19:17
Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Lider Galatasaray, Antalyaspor deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig​'in 9. hafta maçında Galatasaray​, Antalyaspor​ deplasmanında karşılaşıyor.

CANLI SKOR

1' 

10’ İcardi gol

 

11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Erdal, Petrusenko, Townsend, Larsson, Van de Streek, Samudio

Galatasaray: Muslera​, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens​, Sallai, Yunus Akgün, Icardi.

Kaynak: tgrthaber.com
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Aslı19 Ekim 2024 18:06

Galata'nın bu hafta da kazanıp zirvede kalmasını çok isterim

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