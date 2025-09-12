Direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldaki bariyere çarpıp hayatından oldu! Feci kaza kamerada

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan D650 kara yolu üzerinde 4 Eylül tarihinde meydana gelen trafik kazasında Antalya istikametine seyir halindeki Buğrahan Türker'in (25) kullandığı çim tohumu yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dorsesi ayrılan tır, yan yatarak sürüklenirken tır hurdaya dönmüştü. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edilirken araç içerisinde bulunan 25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirledi. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.