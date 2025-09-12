Cedi Osman'ın son durumu ne? Türkiye Yunanistan maçında Cedi Osman var mı?

Grupta 5'te 5 yaptıktan sonra sırasıyla İsveç ve Polonya’yı yenerek adını yarı finale yazdıran A Milli Basketbol Ekibi bu kez final için sahaya çıkacak.

A Milli Takım’da kaptanı Cedi Osman, Polonya ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı.

CEDİ OSMAN YUNANİSTAN MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman’ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı mevcut.

Polonya ile oynanan çeyrek final mücadelesinde sakatlanan Cedi, ilk idmanda yer almadı.

Bacağında kemik ödemi saptanan 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final maçına yetiştirilmesi amacıyla sağlık heyeti tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı belirtildi.

Cedi Osman’ın Yunanistan önünde oynayıp oynamayacağı maça kısa bir süre kala belli olacak.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN YARI FİNAL MÜCADELESİ NE ZAMAN?

Türkiye-Yunanistan Eurobasket 2025 yarı final karşılaşması 12 Eylül Cuma TSİ ile 21.00’de başlayacak.

Önemli mücadele TRT 1 ekranında canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak.

A Milli Takım, Yunanistan’ı yenmesi durumunda Avrupa Şampiyonası’nda 24 yıl aradan sonra final bileti alacak.