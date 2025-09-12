TUS sonuçları sorgulama ekranı nereden bakılır? TUS 2. sınav sonuçları açıklandı

TUS 2. Dönem sınavı 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki ayrı sınavdan meydana geldi.

ÖSYM tarafından paylaşılan takvim içerisinde sonuçların açıklanma günü 12 Eylül olarak bildirilmişti.

Bu doğrultuda 12 Eylül Cuma günü saat 15.00'te TUS neticeleri açıklandı.

TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2025 yılı 2. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonrasında adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan osym.gov.tr üzerinden sonuç ekranına erişebilecekler.

Sınav neticelerinin duyurulma süreci, önceki senelerde olduğu gibi özenle yürütülüyor ve adaylar T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini girerek bireysel sonuçlarını görebilecek.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve hatalı yanıtlar ayrı ayrı hesaplanacak, doğru yanıt sayısından yanlış yanıt sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar belirlenecek.

Bu ham puanlar, her sınav için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.