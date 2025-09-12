Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TUS sonuçları sorgulama ekranı nereden bakılır? TUS 2. sınav sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS neticeleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınav neticelerinin ilan edilmesiyle beraber adaylar sonuçlarını sorgulamaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TUS sonuçları sorgulama ekranı nereden bakılır? TUS 2. sınav sonuçları açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 17:08

2. Dönem sınavı 17 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki ayrı sınavdan meydana geldi.

tarafından paylaşılan takvim içerisinde sonuçların açıklanma günü 12 Eylül olarak bildirilmişti.

Bu doğrultuda 12 Eylül Cuma günü saat 15.00'te TUS neticeleri açıklandı.

TUS sonuçları sorgulama ekranı nereden bakılır? TUS 2. sınav sonuçları açıklandı

TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2025 yılı 2. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonrasında adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan osym.gov.tr üzerinden sonuç ekranına erişebilecekler.

Sınav neticelerinin duyurulma süreci, önceki senelerde olduğu gibi özenle yürütülüyor ve adaylar T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini girerek bireysel sonuçlarını görebilecek.

TUS sonuçları sorgulama ekranı nereden bakılır? TUS 2. sınav sonuçları açıklandı

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve hatalı yanıtlar ayrı ayrı hesaplanacak, doğru yanıt sayısından yanlış yanıt sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar belirlenecek.

Bu ham puanlar, her sınav için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Sıkça Sorulan Sorular

TUS puanları nasıl hesaplanıyor?
Adayların doğru ve yanlış yanıtları ayrı ayrı değerlendirilerek, doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılıyor ve ham puanlar standart puana çevriliyor.
ETİKETLER
#ösym
#sınav sonuçları
#tus
#Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
#Tus Sonuçları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.