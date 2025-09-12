Marmaray kapalı mı, arıza mı var son dakika? Seferlerde aksama yaşanıyor

Bugün Marmaray'da yaşanan sorun sonrasında seferlerde gecikme yaşandı. Vatandaşlar seferlerde yaşanan aksama sonrasında arıza mı var son dakika araştırması yaptı.

MARMARAY KAPALI MI SON DAKİKA?

Bugün akşam saatlerinde meydana gelen üzücü olay sonrasında seferlerde aksama yaşanıyor. Marmaray X sitesinden yapılan açıklama şöyle oldu:

"Sayın yolcularımız;

Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 16.30'da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır. Yolcularımıza önemle duyurulur."

MARMARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR, ARIZA MI VAR?

12 Eylül Cuma günü 16.30 civarında başlayan Marmaray arızasının sonrasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Marmaray, X hesabından açıklamada bulunurken seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı paylaşıldı.