Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşmanın tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 16. haftasına kadar oynanacak olan bütün karşılaşmaların programı açıklandı. Maç programlarının açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş - Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan derbi müsabakasının tarihi de netlik kazandı.
Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.
TFF tarafından yapılan duyuruya göre Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş tarihleri boyunca toplam 361 kere karşı karşıya geldiler. Rekabette sarı-lacivertliler 135, siyah-beyazlılar ise 128 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 97 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısı kapsamında oynayacağı diğer derbi mücadelelerinin tarihleri ise şöyle:
4 Ekim 2025 Cumartesi 20.00 | Galatasaray - Beşiktaş
14 Aralık 2025 Pazar 20.00 | Trabzonspor - Beşiktaş
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında oynayacağı diğer derbi maçları şöyle:
14 Eylül 2025 Pazar 20.00 | Fenerbahçe - Trabzonspor
1 Aralık 2025 Pazar 20.00 | Fenerbahçe - Galatasaray