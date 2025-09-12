Balık tezgahında en bol balık belli oldu: Kilosu 100 lira

Tezgahlarda kilogramı 100 ila 150 liradan satışa sunulan istavrite vatandaşlar ilgi gösteriyor. Balıkçılar, geçen yıla göre palamut avında ise istediği verimi alamıyor. Perşembe ilçesinde balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, av sezonuna güzel bir başlangıç yaptıklarını, palamudun az, istavritin ise bol avlandığını söyledi.

Son birkaç gündür hamsi avının da yapıldığını ifade eden Arslantürk, "Bu sezon hamsiden yana da yüzümüz gülecek. Şimdiden bunun emarelerini görmeye başladık. Deniz suyunun soğumasıyla istavritin yanı sıra bol miktarda hamsinin avlanmasını bekliyoruz" dedi.

Arslantürk, vatandaşların balıklara ilgisinin olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımız av yasağının olduğu dönemde taze balık tüketmeyi özlemişler. Özellikle istavrite olan ilgi oldukça memnuniyet verici. Bunun yanı sıra vatandaş mezgit ve hamsiye rağbet gösteriyor" diye konuştu.

İstavritin 100 ila 150 liradan, hamsi ve barbunun 250, mezgitin kilogramının ise 300 liradan satıldığını kaydeden Arslantürk, balık çeşitlerinin biraz daha bollaşmaya başlamasıyla vatandaşların daha uygun fiyattan balık tüketebileceğini anlattı.

Balıkçı Emrah Kılıç ise palamuttan yana avın az olduğuna değinerek, "Palamut çıkmamasına rağmen tezgahlar birçok balık çeşidi ile şenlendi. Vatandaşlarımız birçok balık çeşidine rahatlıkla ulaşabiliyor" dedi.

HAMSİ İÇİN EKİM BEKLENİYOR

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan ise sezonun istavrit avıyla başladığını söyledi. Deniz suyunun soğumasıyla palamut avlamayı beklediklerini dile getiren Arslan, şöyle konuştu: "Karadeniz'in tamamında palamut avlanması gibi bir beklentimiz yok. Karadeniz'in doğusunda ya da batısında bu avcılık olacaktır. Ekim ve kasım aylarında havaların serinlemesi, suların soğumasıyla biraz daha denizlerimizde kıpırdanma olacaktır"

Arslan, hamsi avında durumunun ekim ve kasım ayında belli olacağını belirtti.

İSTAVRİTİN KİLOSU 100 LİRADAN BAŞLIYOR

Karadeniz'in bereketli sularına ağlarını atan Trabzonlu balıkçılar, limanlara ağırlıklı istavrit ve mezgitle dönüyor. Geçen yılın aynı döneminde yaşanan palamut bolluğunu bu sezon bulamayan balıkçılar, istavritin kilogramını 100 ila 150 liradan satışa sunuyor. Deniz ürünleri ticareti yapan Recep Denizer de çeşit çok olsa da bolluk açısından balıkçıların yeni sezona umdukları gibi başlayamadıklarını söyledi.

30 YILDIR EN BOL BALIK OLAN SEZON

Ortahisar ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Örseloğlu ise "Yaklaşık 30 senedir bu işi yapıyorum 30 senede ilk defa geçen sene böyle bir bolluk gördük. İnşallah devam eder bu bolluk. Bu sene biraz zor olacak. Özellikle istavrit biraz büyük olması lazım hava sıcakları nedeniyle balık büyümüyor, balık biraz küçük. İster istemez vatandaşımız da istavritte iri balık talep ediyor" şeklinde konuştu.