Fenerbahçe'de rüya transfer! 40 milyonluk yıldız orta sahaya imza attırıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe’de transfer mesaisi sürüyor. Seçim öncesi elini güçlendirmek isteyen mevcut Başkan Ali Koç’tan sürpriz bir hamle daha geldi. Fenerbahçe transfer çıtasını arşa çıkardı.

GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Sarı lacivertlilerde özellikle Edson Alvarez'in yaşadığı sakatlık sonrası orta sahaya takviye yapmak için harekete geçildi. Bu doğrultuda yönetimin, 40 milyon Euro'luk o yıldız için devreye girdiği belirtildi.

FENERBAHÇE’NİN ORTA SAHASINA 40 MİLYON EUROLUK YILDIZ

Eylül ve ekim aylarında önemli maçlara çıkacak olan Kanarya, Edson Alvarez'in 1 ay sürecek olan sakatlığının ardından orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Bu doğrultuda Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Exequiel Palacios için devreye girdi.



3 GÜN İÇİNDE İSTANBUL’A İMZA ATMAYA GELECEK

Sarı lacivertlilerin, Arjantinli orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Bayer Leverkusen'in, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle satmak istediği aktarıldı. Yıldız oyuncunun mevcut piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Transferin 1-2 gün içinde netleşeceği ve Palacios'un, sarı lacivertlilere gelip gelmeyeceğinin belli olacağı kaydedildi.

GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Exequiel Palacios geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 6 asistle oynadı.