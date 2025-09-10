Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de rüya transfer! 40 milyonluk yıldız orta sahaya imza attırıyor

Transfer sezonunda birçok yeni ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine az bir süre kala peşe peşe bombaları patlatıyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Almanya’da forma giyen 40 milyon euroluk yıldızı kaptı getiriyor. Orta sahaya ilaç olacak. Ali Koç, 3 gün içinde İstanbul’a imzaya getirecek. İşte sürpriz transferin detayları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de rüya transfer! 40 milyonluk yıldız orta sahaya imza attırıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 10:32

devi ’de mesaisi sürüyor. Seçim öncesi elini güçlendirmek isteyen mevcut Başkan Ali Koç’tan sürpriz bir hamle daha geldi. Fenerbahçe transfer çıtasını arşa çıkardı.

Fenerbahçe'de rüya transfer! 40 milyonluk yıldız orta sahaya imza attırıyor

GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Sarı lacivertlilerde özellikle Edson Alvarez'in yaşadığı sakatlık sonrası orta sahaya takviye yapmak için harekete geçildi. Bu doğrultuda yönetimin, 40 milyon Euro'luk o yıldız için devreye girdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de rüya transfer! 40 milyonluk yıldız orta sahaya imza attırıyor

FENERBAHÇE’NİN ORTA SAHASINA 40 MİLYON EUROLUK YILDIZ

Eylül ve ekim aylarında önemli maçlara çıkacak olan Kanarya, Edson Alvarez'in 1 ay sürecek olan sakatlığının ardından orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Bu doğrultuda Fenerbahçe, forması giyen Exequiel Palacios için devreye girdi.

Fenerbahçe'de rüya transfer! 40 milyonluk yıldız orta sahaya imza attırıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın'a Alman yıldız: Beşiktaş'ta dev transfer!


3 GÜN İÇİNDE İSTANBUL’A İMZA ATMAYA GELECEK

Sarı lacivertlilerin, Arjantinli orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Bayer Leverkusen'in, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservisiyle satmak istediği aktarıldı. Yıldız oyuncunun mevcut piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Transferin 1-2 gün içinde netleşeceği ve Palacios'un, sarı lacivertlilere gelip gelmeyeceğinin belli olacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de rüya transfer! 40 milyonluk yıldız orta sahaya imza attırıyor

GEÇEN SEZON İSTATİSTİKLERİ

Exequiel Palacios geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada boy gösterdi. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol ve 6 asistle oynadı.

Fenerbahçe'de rüya transfer! 40 milyonluk yıldız orta sahaya imza attırıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cimbom'dan İtalya seferi! Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nu o tarihte getirecek
ETİKETLER
#transfer
#süper lig
#bayer leverkusen
#Fenerbahçe
#Exequiel Palacios
#Edson Alvarez
#Exequiel Palacios
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.