Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'a Alman yıldız: Beşiktaş'ta dev transfer!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yeni transfer hedefi olarak Timo Werner'i belirledi. Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın da onayıyla birlikte Timo Werner için resmen temaslarda bulunmaya başladı.

09.09.2025
09.09.2025
23:26

'ta dönemi sürpriz transferlerle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralayan Beşiktaş, şimdi de Sergen Yalçın'ın yeni kadrosu için Timo Werner'i gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'A ALMAN SOL KANAT

Beşiktaş'ın uzun zamandır sol kanat aradığı süreçte, Sergen Yalçın için sürpriz bir aday öne çıktı ve Timo Werner kritiği başladı! Esasen ise Beşiktaş, halihazırda Leipzig ile kontratının son senesine giren Timo Werner'i uygun bir mali anlaşmayla kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Son olarak da Bundesliga ekibi, Timo Werner'in vedasına olumlu yaklaşıyor ve yıldız kanatın kulüpten ayrılmasına izin vermek için cüzi bir bonservis talep ediyor.

Sergen Yalçın'a Alman yıldız: Beşiktaş'ta dev transfer!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'A YENİ KADRO

Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny gibi yetenekli hücumcularla anlaşan Beşiktaş yönetimi, şimdi de Sergen Yalçın'ın ekibine Timo Werner'i eklemeye ve genç hocaya potansiyeli yüksek bir kadro emanet etmeye çalışıyor.

Sergen Yalçın'a Alman yıldız: Beşiktaş'ta dev transfer!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER SÜRPRİZİ TIMO WERNER'İN PERFORMANSI

Sürpriz şekilde Beşiktaş'ın transfer listesine eklenen Timo Werner; geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçirmiş ve toplamda 41 maça çıkarak, 3 gol ile 7 asistlik katkı sağlamıştı.

Sergen Yalçın'a Alman yıldız: Beşiktaş'ta dev transfer!

Sıkça Sorulan Sorular

TIMO WERNER'İN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yıldız hücumcunun, Leipzig ile 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor.
ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#sergen yalçın
#sergen yalçın
#Transfer Haberleri
#Timo Werner
#Spor
