TGRT Haber
Benim Sayfam
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Nuri Şahin imzayı atıyor: Süper Lig ekibinde anlaşma tamamlandı!

Nuri Şahin, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile resmen söz kesti. Çağdaş Atan sonrasında Başakşehir'in gündemine gelen Nuri Şahin, İstanbul ekibiyle prensipte anlaştı.

Nuri Şahin imzayı atıyor: Süper Lig ekibinde anlaşma tamamlandı!
Burak Ayaydın
09.09.2025
09.09.2025
ve süreci olumlu ilerliyor. Süper Lig'in güçlü ekiplerin Başakşehir, Çağdaş Atan sonrasında görüşmelere başladığı Nuri Şahin ile imza için geri sayıma geçti.

Nuri Şahin imzayı atıyor: Süper Lig ekibinde anlaşma tamamlandı!

NURİ ŞAHİN SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'de Antalyaspor ile görev yapan Nuri Şahin, akabinde ise Borussia Dortmund'un başına geçmiş ama süreç istediği gibi ilerlememişti! Yaşananlardan hareketle bir süredir takım çalıştırmayan Nuri Şahin, an itibarıyla ise Başakşehir ile ön anlaşmaya vardı ve iki taraf için de imza aşamasına geçildi.

Nuri Şahin imzayı atıyor: Süper Lig ekibinde anlaşma tamamlandı!

NURİ ŞAHİN'İN SON PERFORMANSI

Başakşehir ile anlaşan Nuri Şahin, Borussia Dortmund ile 27 karşılaşmada yer almış ve maç başına 1.48 puan ortalaması yakalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAKŞEHİR'DE BAŞKA ADAY VAR MI?
İstanbul ekibi, Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasından sonra direkt Nuri Şahin ile görüşmüştü.
