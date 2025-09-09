Nuri Şahin imzayı atıyor: Süper Lig ekibinde anlaşma tamamlandı!

Nuri Şahin ve Başakşehir süreci olumlu ilerliyor. Süper Lig'in güçlü ekiplerin Başakşehir, Çağdaş Atan sonrasında görüşmelere başladığı Nuri Şahin ile imza için geri sayıma geçti.

NURİ ŞAHİN SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'de Antalyaspor ile görev yapan Nuri Şahin, akabinde ise Borussia Dortmund'un başına geçmiş ama süreç istediği gibi ilerlememişti! Yaşananlardan hareketle bir süredir takım çalıştırmayan Nuri Şahin, an itibarıyla ise Başakşehir ile ön anlaşmaya vardı ve iki taraf için de imza aşamasına geçildi.

NURİ ŞAHİN'İN SON PERFORMANSI

Başakşehir ile anlaşan Nuri Şahin, Borussia Dortmund ile 27 karşılaşmada yer almış ve maç başına 1.48 puan ortalaması yakalamıştı.