Fenerbahçe'de yeni dönem başladı: Domenico Tedesco resmen İstanbul'da!

Fenerbahçe'de yeni dönem resmen başladı. Süper Lig devinin iki yıllık kontrat imzaladığı Domenico Tedesco, an itibarıyla İstanbul'a geldi ve yöneticilerle tanıştı.

FENERBAHÇE'DE OFANSİF OYUN BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco'dan, ofansif bir oyun beklentisi var! Esasen ise sarı lacivertli camia, Jose Mourinho sonrasında Domenico Tedesco ile yeni bir kimliğe bürünmeyi hedefliyor.

DOMENICO TEDESCO VE SON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki İtalyan hocası; son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştırmış ve 24 karşılaşmada, maç başına 1.75 puan ortalaması yakalamıştı.